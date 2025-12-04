רצח הנער בכפר יאסיף: הוארך מעצרם של ארבעה חשודים
בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה להארכת המעצר בהתאם לצורכי החקירה שעדיין מתקיימת • החשד: 4 תושבי הגליל המערבי בשנות ה-20 לחייהם ירו בבן ה-15- והביאו למותו במסגרת סכסוך דמים ברחוב הערבי
התקדמות בחקירת רצח הנער בכפר יאסיף: משטרת ישראל מסרה כי במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) נעצרו ארבעה חשודים ברצח שאירע בשבוע שעבר בו נורה למוות לביב אשרף ספיה, נער בן 15, חף מפשע, שנפל קורבן במסגרת סכסוך דמים ברחוב הערבי.
המשטרה עצרה כאמור את החשודים ברצח הנער, שבוצעו בעקבות פעולות חקירה מאומצות - תוך ביצוע מגוון פעולות חקירה סמויות וגלויות.
בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של החשודים תושבי הגליל המערבי בשנות ה-20 לחייהם.
כזכור, בשבוע שעבר נרצח לביב אשרף ספיה בן ה-15 בכפר יאסיף כאמור. לאחר שנורה, הוא פונה באורח אנוש למרכז הרפואי "לגליל" בנהריה, ולאחר מכן, על פי גורמי רפואה, מותו נקבע במקום.