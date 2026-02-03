רצח משולש בשרון: ירי בוצע לעבר רכב, הרקע - נקמת דם | תיעוד

רצח משולש בשרון: ירי בוצע הלילה (שלישי) לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון, וגרם למותם של שלושה צעירים כבני 25. במשטרה ציינו כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם, ברקע סכסוך מתמשך והקורבנות משויכים לאחד מארגוני הפשע החזקים בטירה.

כתוצאה מהירי, שהתבצע תוך כדי נסיעה, הרכב התנגש בחלקו האחורי של אוטובוס. היורים נמלטו מהמקום והציתו את רכבם. מספר הקורבנות בחברה הערבית מתחילת השנה עומד על 32.

תיעוד מבצעי מד"א

עוד נמסר כי שוטרי מרחב שרון פועלים בזירה ובסביבתה במסגרת החקירה שנפתחה ובמצוד אחר החשודים במעשה. בנוסף, מפקד המחוז נמצא בדרכו לזירת האירוע.

ח"כ גלעד קריב, חבר הוועדה לביטחון לאומי, הגיב: "חמש דקות מכפר סבא ומרעננה, ‏רצח משולש. ‏32 נרצחים תוך חודש אחד. ‏מדינת ישראל מפקירה שני מיליון אזרחים ערבים לידי ארגוני פשע, לידי עשרות אלפי כלי נשק לא חוקיים, לידי ואקום שלטוני, לידי משטרה קורסת ולידי פוליטיקאים אדישים וערלי לב. ‏עוד חשבון דמים נורא לחובתם של נתניהו ושותפיו. כל מי שאינו מבין שהמציאות הזו מחייבת שותפות יהודית-ערבית ומאמץ משותף מעניק להם רוח גבית".