קטאר-גייט: פלדשטיין הגיע ל-443 - יעומת עם גרסת איינהורן

קטאר-גייט: דוברו לשעבר של ראש הממשלה אלי פלדשטיין הגיע הבוקר (שני) לחקירה בלהב 433. חוקרי המשטרה צפויים לעמת אותו עםגרסתו של שרוליק איינהורן שנגבתה במהלך חיקור הדין בסרביה. ייתכן שבהמשך היום גם יועצו הקרוב לשעבר של בנימין נתניהו, יונתן אוריך, יגיע למקום.

ההתקדמות בחקירת מקורבי ראש הממשלה הושגה לאחר שנערכה חקירתו הראשונה של ישראל איינהורן בסרביה. בחקירתו הודה איינהורן כי הוא זה שהעביר את המסמך המסווג לעיתון ה"בילד" הגרמני, אך טוען כי חשב שעושה זאת ברשות ובסמכות עבור ראש הממשלה, וכך אף אמר לו אלי פלדשטיין שהעביר לו את המסמך.

על החשד בפרשת קטאר-גייט טען כי הוא ואלי פלדשטיין עבדו עבור הלוביסט ג'יי פוטליק, ללא קשר ללשכת ראש הממשלה וליונתן אוריך. עיקר השאלות שהופנו לאיינהורן נשאלו על ידי אנשי משרד המשפטים הסרבי, מתוך דפים שקיבלו מראש ממשטרת ישראל.

בתוך כך, לפני כחודשיים מסרה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כי בקרוב תתקבל החלטה לגבי העמדת אוריך לדין. "החשד ביחס למעורבותו של יונתן אוריך בעניין העברת המסמכים הסודיים לשם קידום אינטרסים פוליטיים של ראש הממשלה התחזק, ובקרוב צפויה החלטה בשאלת העמדתו לדין בפרשה".