פרסום ראשון: בלש המשטרה לקטין - "כושי, תוריד ת'ראש"

פרסום ראשון: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד חן קים, בלש בתחנת תל אביב דרום, לאחר שעל פי החשד תקף קטין אריתראי בן 13 בתוך ניידת משטרה ואיים עליו כי יהרוג אותו אם יספר על האירוע.

על פי כתב האישום, לפני כחודש נקראו קים ושוטרת נוספת בעקבות דיווח על קטינים ממוצא אריתראי שמשתוללים ושורפים חפצים בגן התקווה בתל אביב.

השניים איתרו קטין שמוכר להם, הכניסו אותו לניידת, ואז על פי הנטען קים ישב לצידו במושב האחורי והחל להכות אותו באגרופים בפניו ובצלעות, לירוק עליו ולצעוק לעברו קללות גזעניות: "אתם הכושים לא תעשו מה שבא לכם… כשאתה רואה אותי תוריד את הראש למטה". עוד נטען כי קים איים על הקטין שאם ידווח על מה שקרה "יהרוג אותו".

לפי כתב האישום, במהלך האירוע נפגע הקטין בעינו השמאלית והוא סבל מכאבים בראש ובצלעות.