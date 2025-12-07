מבצע חמש אבנים, שהושלם בחמישי האחרון, ייזכר ככזה שסגר את המעגל עם אחרוני המרצחים ביהודה ושומרון שהצליחו להימלט - והמבצע הראשון שחיפש את הכוונות, ולא את היכולת. כתבנו ינון שלום יתח הצטרף לאחת הפשיטות האחרונות של לוחמי יחידת אגוז בעומק הכפרים בצפון השומרון לפעילות התקפית.

הפעילות נעשית באופן מוסק, בעזרת מסוקי חיל האוויר, כדי לשמור על אפקט ההפתעה. "כשאגוז מגיעים הנה השומרון כבר אחר לגמרי, ממחנות פליטים צפופים - לשטח רווי מחבלים בסביבה אזרחית. מבצע 'מחנות קיץ' ניקה את קיני הטרור - ואלו עברו למרחב הכפרי, בו צה"ל פחות התעסק", אמר מפקד היחידה.

מפקד יחידת אגוז קובע בקולו: השטח כנוע. סורקים בתים אחר אמצעי לחימה, מחפשים מבוקשים וכספים טרור. במציאות בה עזה מוגבלת, לבנון נחסמת וסוריה חוסמת - יהודה ושומרון והגבול המזרחי הוא היעד האידיאלי לכסף איראני.

הפעילות, היא לא העבודה הרגילה של היחידה - שמיועדת למשימות בעומק החזית הצפונית, ללחימה של ממש, וצריכה להתרגל כעת למציאות של יהודה ושומרון. מפקד אגוז, סגן-אלוף א', הוביל את היחידה בתקופה עצימה ביותר אולי מאז הקמתה. מתמרון בעזה ועד מבצעים חשאיים בעומק לבנון. הלוחמים ראו מה קורה בצד השני של הגדר - ומעידים: "אם לא היינו נכנסים - היינו נלחמים עד היום בתל אביב".

