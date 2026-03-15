איים ברצח על אשתו - ונעצר: "אעשה לך כמו למיכל סלה"

תושב גוש עציון בן 52 נעצר במהלך סוף השבוע, בחשד שאיים על אשתו ברצח, ואמר לה: "אעשה לך כמו שעשו למיכל סלה". האיום הושמע לאחר שהגיע לביתה - תוך הפרת צו הרחקה ממנה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

החשוד הכחיש את המיוחס לו ובית המשפט החליט על הארכת מעצרו בשלושה ימים. בהחלטתו, ציין השופט כי "לא ניתן להקל ראש באיום".

כאמור, האישה התלוננה בעבר במשטרה כי הגבר איים עליה, וכי הוא נוקט באלימות מילולית וכלכלית נגדה. הוא הורחק ממנה בצו בית משפט לפני כמה שבועות, אולם הפר את הצו בעצם הגעתו לדירתה. בחקירתו אישר את עצם הפרת הצו - אך טען כי לא איים עליה.