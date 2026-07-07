"בחור גדול חטף את אחי": בן 19 נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה בבן 5 במודיעין עילית ותיעד

שוטרי תחנת מודיעין עילית ממחוז ש"י השלימו את חקירתו של צעיר בן 19, תושב העיר, בחשד שביצע מעשה מגונה חמור בקטין בן 5 בלבד ותיעד את מעשיו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שלו, כך הודיעה היום (שלישי) המשטרה. לפי הודעת משטרת ישראל, מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט, ואמש הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים בימים הקרובים.

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האירוע התרחש ביום שישי האחרון, סמוך לכניסת השבת. על פי חקירת המשטרה, החשוד פנה תחילה לאחיו של הקורבן, ילד בן 9, בניסיון לפגוע בו, אולם הילד גילה תושייה רבה והצליח להימלט מהמקום בריצה. מיד לאחר מכן, אחז החשוד בכוח באח הקטן יותר, בן ה-5, והוביל אותו בניגוד לרצונו אל תוך מקלט של בניין מגורים סמוך. שם, על פי החשד, ביצע בו את המעשים המגונים ואף תיעד אותם בטלפון הנייד שברשותו.

האח בן ה-9 שנמלט מיהר לדווח על המתרחש: "בחור גדול חטף את אח שלי". שוטרי תחנת מודיעין עילית ממרחב שומרון הוזנקו למקום בזריזות, ביצעו סריקות מהירות באזור ותפסו את החשוד בתוך זמן קצר כשהוא עדיין בזירה. החשוד נעצר, נכלא, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט לטובת ניהול החקירה הרגישה.

עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית על ידי חוקרי המשטרה, הגישה פרקליטות מחוז מרכז את הצהרת התובע. מעצרו של החשוד הוארך עד ל-9 ביולי תחת תנאי השגחה רפואית, לצורך הגשת כתב האישום. מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות המבוצעות כלפי קטינים, ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל פגיעה בחסרי ישע למען שמירה על שלום הציבור וביטחונו.