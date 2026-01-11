הרצח בכביש 6: קרב הגרסאות בין החשוד למשפחת הקורבן

הרצח בשבוע שעבר בכביש 6 של שריף מופק חדיד, בן 26 מדליית אל כרמל, הגיע לאחר ויכוח שניהלו הוא ואחיו עם שני נוסעים ברכב אחר, אחד מהם חייל בחופשה, אשר תוך דקות ספורות שלף את נישקו האישי, דרך וירה בשריף. אמיר, אחיו, המשיך בנסיעה כמה קילומטרים בזמן שמצבו של שריף התדרדר, עד שלבסוף מת מפצעיו.

נוסף לחשוד ברצח, אחיו ששהה עימו ברכב נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה. על פי עורך דינו של החשוד, הירי בוצע מתוך הגנה עצמית. לעומת זאת, משפחתו של שריף טוענת מצידה שבזמן הוויכוח לא נשקפה סכנה שמצדיקה ירי.

בינתיים במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה, וההכרעה תעבור לבית המשפט. עד אז, תיאלץ משפחתו של שריף להתמודד עם האובדן, ומשפחתו של היורה ממתינה לשמוע מה גורל יקיריה.

