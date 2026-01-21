"הוא לא נורמלי": תיעוד דריסת המפגין בן ה-17 בקריית גת

נהג האוטובוס שחשוד שדרס אתמול (שלישי) למוות נער כבן 17 שהפגין באזור קוממיות, קריית גת, הובא לדיון בהארכת מעצרו, בסיומו שוחרר בתנאים מגבילים. במשטרה החליטו לאחר התייעצות עם הפרקליטות, לא לייחס לו דריסה מכוונת. לטענתו הוא לא ראה את המפגין.

הנהג, בשנות ה-20 לחייו, חשוד בעבירות של המתה בקלות דעת, גרימת מוות ברשלנות וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה. כלומר, יתכן ולא נסע "בהתאם לתנאי הדרך" אבל ללא כוונה לדריסה. הוא עצור מאז התאונה, ואין לו עבר פלילי או תעבורתי.

אתמול, מד"א עדכנו על הולך רגל שנפגע מאוטובוס בכביש 3533 סמוך לקוממיות. חובשים ופראמדיקים של מד"א איתרו אותו ללא סימני חיים ועם חבלת ראש קשה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש בכיר במד"א מאיר אביבי וחובש רפואת חירום במד"א עידו נבון סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת - הולך רגל שנפגע מאוטובוס. הגענו למקום וראינו צעיר כבן 17 שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהוא ללא דופק, ללא נשימה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. לצערנו, הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

התאונה אירעה במהלך הפגנה נגד ניתוח גופות התינוקות שמתו באסון במעון בירושלים, בזמן שבג"ץ דן בעתירה של זק"א נגד הנתיחה.