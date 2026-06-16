פרסום ראשון: נצ"מ ירון דהן, מפקד חטיבה במג"ב שהורשע בחודש שעבר במעשה מגונה בצעירה הוצא לחופשה כפויה מהמשטרה ללא הגבלת זמן, כך פרסם היום (שלישי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ.

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כאמור, למרות האישום נגדו, הקצין הבכיר במג"ב לא הושעה ונשאר בתפקידו במשך יותר משנתיים. רק כעת אחרי שהורשע הוצא לחופשה כפויה.

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כזכור, הוא הורשע באמצע חודש מאי בביצוע מעשה מגונה באזרחית. על פי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מח"ש, דהן שפגש את המתלוננת במתקן ספורט אזרחי, נצמד אל גופה ונגע בה, תוך השמעת אמירות מקניטות - וכל זאת ללא הסכמתה.

בהכרעת הדין, בית המשפט דחה את גרסתו לפיה המעשים נעשו בצורה 'חברית ואבהית', וקבע כי עדותה של המתלוננת אמינה.