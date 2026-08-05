בית המשפט האריך היום (רביעי) ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אלרג'וב, בן ה-23 מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. הוא חשוד בעבירת רצח לאחר תכנון, בשל העובדה שהגיע חמוש כשהוא ללא רישיון נשק.

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כאמור, עד כה הוא שמר על זכות השתיקה במהלך חקירתו הפרונטלית, פרט לטענה: "אני פסיכיאטרי". משפחתו של החשוד טוענת: "הוא לא מאובחן, אבל מעורער בנפשו שלא שולט בכעסיו. בשלוש השנים האחרונות כמעט ולא יוצא מהבית". עם זאת, הוא עבר בדיקה פסיכיאטרית בבית החולים, ונמצא כי הוא כשיר למעצר.

סנגורו של החשוד אמר בבית המשפט: "לפני כשנתיים הוא היה מועמד לגיוס למג"ב". בהמשך, חשף כי מרשו אמר במהלך המעצר: "אם תשימו איתי עוד מישהו בתא - אני ארצח אותו".

החשוד השיב בחיוב לשאלה האם הוא מבין היכן הוא נמצא, ובהמשך הוסיף: "כולם מרביצים לי, מדברים מסריח ולא נותנים סיגריות". לצד זאת, באופן חריג, המשטרה טענה בדיון כי לחשוד אין עבר פלילי - זאת על אף שאתמול גם קציני המשטרה ציינו זאת בזירה.

משפחתו של עורך הדין ארבל פלדמן ז”ל מסרה בתגובה: "אנחנו המומים וכואבים היה אדם ישר, ערכי ומסור לעבודתו ומעולם לא הסתכסך עם איש. לקוחותיו אהבו והעריכו אותו. אנו מבקשים לכבד את פרטיות המשפחה ואת צערנו בשעה קשה זו".

מוקדם יותר היום, ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה לראשונה כי טרם הרצח - נערכה שיחת טלפון בין עורך הדין ארבל פלדמן - לחשוד. מהפרטים שהגיעו לידי i24NEWS עולה, כי החשוד היה אמור לקבל כ-15 אלף שקלים במסגרת תביעת נזיקין שבה ייצג אותו עורך הדין, בעקבות תאונת דרכים שאירעה ברמלה בשנת 2023. אלא, שהכסף הועבר לאביו של החשוד. טרם הרצח, השניים קיימו שיחת טלפון, במהלכה החשוד התעמת עם עורך הדין פלדמן על העברת הכסף לאביו.