"התנפל ודקר בחזה": בן 17 נאשם ברצח תלמיד תיכון בכפר קרע

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד קטין תושב כפר קרע, בגין עבירות של רצח באדישות והחזקת סכין למטרה לא כשרה, לאחר שדקר למוות את מוחמד מרזוק, תלמיד בן 16, בבית ספר בכפר קרע. מכתב האישום עולה כי הנאשם נהג לשאת עמו סכין מתקפלת באורך כולל של 23 ס”מ.

אירוע הדקירה התרחש בסוף חודש אוקטובר. על פי כתב האישום, בין הנאשם לבין המנוח לא הייתה היכרות מוקדמת, ושניהם למדו בתיכון אמג’אד למדעי הטכנולוגיה בכפר קרע.

במהלך ויכוח שפרץ בין הנאשם למנוח בעקבות אמירה שזלזלה במנוח, שלף הנאשם את הסכין, התנפל על המנוח ודקר אותו פעמיים בבית החזה, בעוד אחרים ניסו להפריד ביניהם.

לאחר שנדקר, המנוח קרס על רצפת בית הספר ופונה למרכז הרפואי “העמק” בעפולה כשהוא במצב אנוש. למרות מאמצי ההחייאה, נקבע מותו כתוצאה מהדקירות.

מעו"ד ענאן גאנם מפרקליטות מחוז חיפה נמסר: “אנו עוסקים באירוע קטלני שהתרחש בתוך כותלי בית הספר – מבצרם של הילדים והמקום שבו הם אמורים לחוש בטוחים. המשיב נהג להגיע, כדבר שבשגרה, לבית הספר כשהוא מחזיק על גופו סכין למטרה לא כשרה, ואף שלף ועשה בה שימוש בשל ויכוח סתמי שהתעורר בינו לבין המנוח. תמונה עקומה של מציאות קשה, מסוכנת ומסכנת את ילדינו בביתם השני, בו הם מבלים את רוב שעות היום".

האירוע בכפר קרע מצטרף לשורת אירועי אלימות בהם מעורבים קטינים שהתרחשו לאחרונה ברחבי הארץ, בין היתר באשדוד, בהרצליה ובאר שבע.