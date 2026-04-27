שני צעירים, תושבי שילה וגבעת זאב בני 18 ו-22, נעצרו הבוקר (שני) על ידי בלשי היחידה המרכזית של מחוז ש"י בעת שהיו במנוסה. השניים חשודים כי לקחו חלק באירוע האלימות החמור שהתרחש בחודש שעבר בכפר חומסה שבבקעת הירדן.

השניים הועברו לחקירה בחשד לעבירות אלימות חמורות, שוד ומעשים מגונים. עד כה נעצרו בחשד למעורבות בפרשייה זו 15 חשודים. מעצרם של חלק מהם הוארך מעת לעת לבקשת המשטרה, עד להחלטת בית המשפט לשחררם בתנאים מגבילים. חקירת המקרה נמשכת.

בחודש מרץ האחרון הוסר צו איסור הפרסום על הפרשייה והמשטרה הודיעה כי שבעה חשודים נעצרו בחשד למעורבות למקרה האלימות החמור בכפר חומסה ובגין עבירות של תקיפה, שוד מזוין, אלימות חמורה ומעשים מגונים.

לפי הודעת המשטרה, בתאריך 13 במרץ 2026 לפנות בוקר, כך על פי החשד, הגיעו מספר פורעים קיצוניים אל הבדואייה שבכפר חומסה, פשטו על מבני הכפר והוציאו מתוכם את יושביו. זאת, תוך שאזקו אותם, תקפו אותם באלימות ואף ביצעו מעשים מגונים באחד הקורבנות. בנוסף, הסבו הפורעים נזק במקום וגנבו רכוש ומספר רב של כבשים. כתוצאה ממקרה התקיפה, נגרמו להם חבלות ו-4 נזקקו לטיפול רפואי.