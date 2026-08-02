הקלטות בלעדיות של בת הזוג לשעבר של אלדר דיין: "יודעת שהוא נמצא בפתח תקווה" | לי עייש

שבועיים אחרי היעלמותו של אלדר דיין, בהקלטה בלעדית שחשפה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" ראש דסק הפלילים לי עייש, נשמעת בת הזוג לשעבר של אלדר טוענת: "אני יודעת שהוא נמצא בפתח תקווה... תהפכו את פתח תקווה, תמצאו אותו, שמעתי שהוא נמצא אצל אחד מהחברים שלו".

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במשטרה כבר זימנו אותה למסור עדות - לצד עדים נוספים. בנוסף, מחר תצא משלחת חיפושים גדולה. נגד אלדר עדיין צו מעצר עומד - אבל במשטרה מעריכים: "גם אם יאותר, לא ייעצר מעבר לזמן קצר".

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החקירה מתנהלת בשני מסלולים:

1. בתחנת פתח תקווה משלימים את חקירת הקטטה שקדמה להיעלמות; בכוונת המשטרה כבר השבוע להעביר את התיק לתביעות (סעיפי האישום הצפויים: איומים, שיבוש, תקיפה הגורמת חבלה, נהיגה פוחזת קשירת קשר).

החקירה העלתה כי הקטטה התרחשה בשטח פתוח באזור הוד השרון, כאשר אלדר היה החוט המקשר בין שני החברים לקבוצת הצעירים הנוספת. לפי הממצאים, חלקו של דיין היה דווקא מינורי; בזמן ניסיון הדריסה לא אלדר הוא זה שנהג ברכב.

במקביל, התחזק גם כיוון החקירה שלפיו חבריו של אלדר איימו לרצוח אותו לפני שנעלם - טענה שעולה גם מעדות של אחד המעורבים בקטטה

2. תיק הנעדר שמתנהל בתחנת דימונה - בינתיים ללא קצה חוט.