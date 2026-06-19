אישה ונער נדקרו בירושלים, חשד לניסיון רצח כפול ברמת הגולן
האלימות בחברה הערבית לא פוסקת: אישה כבת 38 ונער כבן 12 נדקרו בירושלים ונפצעו באורח בינוני וקל • ברמת הגולן - שני גברים נפצעו אנוש וקשה
האלימות בחברה הערבית לא פוסקת: אישה ונער נדקרו היום (שישי) בירושלים ונפצעו באורח בינוני וקל. ברמת הגולן, חשד לניסיון רצח כפול - שני גברים נפצעו אנוש וקשה.
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חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שערי צדק אישה כבת 38 במצב בינוני עם פציעה חודרת ונער כבן 12 במצב קל. בזירה ברמת הגולן - שני גברים נורו ביישוב בוקעתא. כתוצאה מכך נפגעו שני גברים אנוש וקשה.
שוטרים שהוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה.
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