התחזה לאיש צוות רפואי - וביצע מעשים מגונים במטופלים

המשטרה עצרה הלילה (בין חמישי לשישי) צעיר (23) מירושלים שהתחזה לאיש צוות רפואי וביצע עבירות מין במטופלים בבית החולים הדסה עין כרם בעיר.

על פי החשד, החשוד הגיע לבית החולים כשהוא לבוש בבגדים הנחזים לאיש צוות, הציג עצמו כך בפני מטופלים, ובאמתלה זו ניצל את מצבם לביצוע מעשים מגונים.

יצוין כי עם קבלת התלונה ע"י אביו של קטין כבן 16 שנפגע ע"י החשוד, נפתחה חקירה בשיתוף אגף הביטחון בהדסה עין כרם, במהלכה בוצעו פעולות מהירות שהובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד, וכן עלה החשד שפגע במטופלים נוספים. החשוד יובא הבוקר בפני בית משפט השלום בירושלים בבקשה להאריך את מעצרו.

מהדסה נמסר בתגובה לאירוע: "לאחר תלונה שהתקבלה בבית החולים הדסה עין כרם, צוות הבטחון עירב מיידית את משטרת ישראל שפתחה בחקירה בשיתוף פעולה מלא עם צוותי הדסה. אנו מברכים על מעצרו של החשוד שאינו קשור לבית החולים בשום צורה. הדסה מגנה את מעשי העצור והנהלתה מדגישה כי תעשה כל שבידה על מנת להגן על מטופליה ועובדיה ולא תסכים שבין כתליה יתרחש כל מקרה של הטרדה או אלימות מכל סוג".