מכספומטים לירי: האחים מטובא זנגרייה שזרעו בהלה בצפון

שעת לילה מאוחרת, טנדר נכנס לחניה של סופרמרקט. תוך דקות ספורות הכספומט נעקר ממקומו, מועמס לרכב - ונעלם. כך פעלה על פי החשד חוליית שוד שזרעה בהלה בשורת מוקדים בצפון הארץ, מיסוד המעלה עד צפת, ואפילו בבית מלון בערב יום כיפור. בכל פעם אותה השיטה: הסוואת לוחיות רישוי, שימוש בכלי עבודה כבדים, עקירה מהירה ובריחה.

במקרה אחר, לאחר שאזרחים הבחינו בפעילות חשודה בתחנת דלק - החשודים נמלטו תוך שהם גורמים נזק של אלפי שקלים. חקירה ממושכת של מחוז צפון הובילה את המשטרה לשני אחים, תושבי טובא זנגרייה בשנות העשרים לחייהם. בביתו של אחד מהם נתפסו כלי עבודה שלפי החשד שימשו לביצוע הגניבות, והוגש נגדם כתב אישום בגין שורת מקרי שוד כספומטים.

אלא שכאן הסיפור מסתבך: במהלך החקירה נקשרו השניים גם לאירועי ירי והחזקת אמצעי לחימה. בתיעוד נוסף נראים החשודים אוחזים בנשק ויורים במתחם מגורים בלב יישוב. החקירה הורחבה ותשתית ראייתית נוספת גובשה נגד השניים, שכעת מואשמים גם בעבירות נשק וירי, בנוסף לעבירות הרכוש.

אחד מהחשודים כבר נמצא במאסר במסגרת תיק אחר. במשטרה מדגישים כי המאבק בעבירות הנשק והאלימות בצפון יימשך, כשהפעם ההסלמה המהירה מגניבת כספומט לירי בלב שכונת מגורים ממחישה כמה דק הגבול בין עבירת רכוש לאיום ממשי על ביטחון התושבים.