מחסור בדוברי אמהרית: החשוד בפרשת היימנוט לא עבר פוליגרף

טרם יש בידי המשטרה ראיות המחזקות את החשד למעורבות של החשוד בחטיפת היימנוט קסאו, אך הוא לא נשלל - כך דיווחה אמש (שלישי) ראש דסק פלילים לי עייש. החשוד נחקר והסכים לעבור בדיקת פוליגרף שטרם בוצעה, בין היתר כי בישראל יש אדם אחד שמוסמך לבצע זאת באמהרית.

שלושה מכשירי טלפון נתפסו אצל החשוד, כשאיכון של אחד מהם מיום היעלמותה של הילדה היימנוט מעלה אינדיקציה לפיה שהה בצפת, בניגוד לגרסתו כי היה בבאר שבע. בידי המשטרה ראיה המצביעה על ניסיון שיבוש. לפי החשד, הוא פנה לאדם אחר וביקש ממנו לפעול באופן שישפיע על החקירה: שיחה והודעה בה הוא מדבר בלשון רבים, לכן מייחסים זאת לשני האירועים.

במסגרת סימני השאלה על התנהלות החקירה, התברר כי החוקרים במשך שבוע לא בחנו את הקלסתרון של הדמות שנראתה עם הילדה היימנוט ברגעים האחרונים - ואף לא צפו במצלמות. גורם במשטרה: "החשד למעורבות שלו בתיק היימנוט נחלשת". ובמקביל - התחזק החשד בתקיפת הילדה בבאר שבע.