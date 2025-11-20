שתי נשים התלוננו: כדורגלן צילם סרטונים אינטימיים שלנו

שתי נשים הגישו לאחרונה תלונה במשטרה נגד שחקן כדורגל בטענה כי צילם והפיץ סרטונים שלהן, בעת קיום יחסי מין איתו - כך דיווחנו היום (חמישי). הכדורגלן, משחק כיום בליגה א' ובעבר היה חלק מקבוצת בית"ר ירושלים.

זו לא ההסתבכות הראשונה של שחקנים פעילים. לפני כשבוע, נעצרו שלושה תושבי נתניה בשנות ה-20 לחייהם בחשד לביצוע אונס קבוצתי בתיירת אמריקנית בת 29 בתל אביב. שניים מהחשודים הם שחקני כדורגל, כאשר אחד בליגה ג' והשני בליגה הלאומית. לטענת התיירת, האירוע התרחש במלונית בעיר.