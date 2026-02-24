השתמשו בוואטסאפ לתכנון פיגוע בכרמיאל: פרטים חדשים על הסיכול בצפון

סיכול פיגוע הירי בכרמיאל ממשיך להכות גלים ולעורר חשש רב בקרב התושבים. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה אמש (שני) פרטים חדשים על האירוע ועל כתב האישום. ל-i24NEWS נודע כי היעד בו תכננו המחבלים להוציא לפועל את הפיגוע היה מרכז הקניות ביג כרמיאל.

עוד עולה, כי הארבעה - בני דודים וחברים - פתחו קבוצת וואטסאפ בשם "ההולכים בדרך הישר", שבה נהגו לשתף תכנים הקשורים לדאעש וללחימה בעזה. כאמור, אחרי פיגוע הדקירה שאירע בעיר בקיץ 2024, הם שיבחו בקבוצה את המחבל - והחלו בתכנון הפיגוע שלהם.

תחילה, הארבעה דיברו על השלכת מטען חבלה לעבר חיילים בצומת הכניסה לכרמיאל ולבסוף הוחלט על פיגוע ירי לעבר חיילים במרכז הקניות "ביג" בעיר.

דוברות משטרת ישראל

במקביל, לידי i24NEWS הגיעו מספר הודעות שנשלחו בקבוצה. בהודעה שנשלחה ב-3 ביולי2024 נכתב: "אמא של המחבל מנחף, שאללה ירחם עליו, הוא בין השהידים", ובאחת נוספת שנשלחה באותו היום נכתב: "כולם ילכו ללוויה שלו, לא משנה איפה זה יהיה. מי שלא יבוא, אני מנתק איתו קשר".

באפריל השנה, אחד מחברי הקבוצה כתב: "קיבלתי סרטון עם ראשים כרותים של יהודים. לשלוח?". חבר נוסף בקבוצה השיב: "תשלח".