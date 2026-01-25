בהסכמת המשטרה, הוסר התנאי המגביל שאסר על יצירת קשר בין החשוד בתקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי, דיוויד זיטון, לבין בת זוגו נסרין קדרי - כך פרסמה לראשונה היום (ראשון) ראש תחום פלילים לי עייש. יתר תנאי שחרורו נותרו, ובהם איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה למשך 30 יום.

כזכור, לאחרונה נחקר שורד השבי , שהותקף במועדון בתל אביב לכאורה על ידי זיטון, במסיבה פרטית של נסרין. ברסלבסקי אמר כי הוא מבקש "מאנשים להפסיק לכתוש אותי. אני זה שקיבל בוקסים מאדם מסומם שלא שולט בעצמו. זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי, לא חשבתי שזה יקרה בתוך המדינה שלי".

במהדורה המרכזית פרסמנו בלעדית את השיחה של נסרין עם רום לאחר התקיפה. בין היתר התנצלה בפניו ואמרה כי היא יכולה להביא את בן זוגה אישית אל ביתו של ברסלבסקי על מנת שיתנצל. רום הטיח בה: "החבר שלך 'התופעה הזו' צועק עליי: 'זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה'", וציין כי קיבל ממנו בוקס לפנים.

נסרין אף טענה בשיחה כי שורד השבי היה תחת השפעת אלכוהול במהלך האירוע, הוא שלל זאת והשיב: "אסור לי לשתות וכלום בגלל הפוסט טראומה, אני 'סאחי'". הזמרת לא עצרה ואמרה לו: "אתה רוצה בעיות? נתחיל בעיות. יאללה בלאגן, זה חסר לך אחרי מה שהיה לך בחיים?".