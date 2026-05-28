דקירה קטלנית בגלל עשרות שקלים: פוענח הרצח של אדם סואעד בחצור הגלילית

המשטרה הודיעה הבוקר (חמישי) כי פוענח רצח הנער אדם סואעד, בן 16 וחצי מחצור הגלילית, שנדקר למוות בחודש אפריל האחרון, כאשר לפי החשד הרקע לאירוע הוא סכסוך כספי סביב עסקת סמים בסכום של עשרות שקלים בלבד.

על פי ממצאי החקירה של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב כנרת, החשוד המרכזי תיאם באמצעות הקורבן רכישת מנת סם, אך העסקה לא יצאה לפועל. בעקבות זאת דרש מהנער לשלם עבור הנסיעה ועבור מנת הסמים.

דוברות המשטרה

לפי החשד, בהמשך קבעו השניים להיפגש באחת השכונות בחצור הגלילית, וב-26 באפריל, מעט אחרי השעה 01:00 בלילה, התפתח ביניהם עימות אלים שבמהלכו דקר החשוד את הקטין וגרם למותו.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירה נרחבת שכללה איסוף ממצאים וגביית עדויות, ובזירה נתפסו הסכין שעל פי החשד שימשה לרצח וכן כלי תקיפה נוספים.

החשוד המרכזי נעצר בזירה ומעצרו הוארך מעת לעת. עם סיום החקירה הודיעה פרקליטות מחוז צפון כי תגיש נגדו כתב אישום בגין רצח בבית המשפט המחוזי בנצרת. בנוסף, יוגש כתב אישום גם נגד קטין נוסף בגין מעורבותו באירוע.