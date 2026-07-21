נהג מונית בן 56 מרחובות נעצר אתמול (שני) בחשד שגנב כרטיס אשראי מקשיש בן 75 שהסיע ממתקן רפואי במרכז תל אביב, ביצע באמצעותו רכישות באלפי שקלים - ולבסוף הותיר את הקשיש לבדו בצפון העיר.

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לפי המשטרה, נהג המונית הוזמן להסיע את הקשיש מתל אביב לעיר אחרת. במהלך הנסיעה, על פי החשד, נטל את כרטיס האשראי שלו ויצא למסע רכישות, בזמן שהקשיש עדיין נמצא במונית.

עוד עלה מהחקירה כי הנהג לא הסיע את בן ה-75 ליעדו, אלא הוריד אותו בצפון תל אביב והותיר אותו במקום לבדו.

בעקבות התלונה פתחו בלשי תחנת לב תל אביב בחקירה ובפעולות לאיתור הנהג. לאחר שהוצא נגדו צו מעצר, הוא נעצר אמש בתום פעילות סמויה ונלקח לחקירה בחשד לעבירות גניבה והונאה. היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט.