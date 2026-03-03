אביה של הזמרת אודיה נעצר אחרי שניסה למכור סמים לשוטרת סמויה

אביה של הזמרת אודיה אזולאי נעצר אתמול (שני) בחשד לסחר בסמים. מיכאל אזולאי, אביה של הזמרת אודיה, נעצר בחשד לסחר בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.

ככל הנראה, מי שהפלילה את אזולאי היא שוטרת סמויה שהתכתבה עמו בטלגרם והתחזתה לרוכשת.

במהלך החיפוש בביתו נתפסו חשיש, קנאביס, סיגריות אלקטרוניות עם חומר החשוד כסם, בקבוקונים עם שמן חשיש ושקיות נוספות של חומר החשוד כסם. מעצרו הוארך בשישה ימים.

אזולאי טען כי הוא רוכש על בסיס קבוע שקיות קנאביס מהן הוא מפיק שמן, עוד מאז שאמו הייתה בחיים והיה לה רישיון לקנאביס רפואי. ״הייתי מכין מזה שמן, גם לה וגם לי. והיום אני מפיק מזה לעצמי", אמר.