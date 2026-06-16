שב"ח בשנות ה-40 לחייו נעצר אמש בחוף הים בת״א, לאחר שעל פי החשד נכנס לשירותי נשים במסעדה סמוכה לחוף והציץ מעל דלת תא השירותים לעבר אישה ששהתה במקום. המתלוננת הבחינה בו כשהוא משקיף לתוך התא מלמעלה, ניסתה לעכב אותו אלא שהחשד הוא דחף אותה ונמלט מהמקום. זמן קצר לאחר מכן איתרה אותו המתלוננת בסמוך לחוף והוא נעצר.

במהלך מעצרו הציג לשוטרים תעודת זהות ישראלית שהתבררה כמזויפת.

החשוד קשר עצמו למקום ולאירוע, אך הכחיש שהציץ למתלוננת. לדבריו נכנס לשירותי הנשים כדי להכניס את בנו הקטן לשירותים.

לחובתו הרשעות קודמות ומאסר על תנאי. מעצרו הוארך בשלושה ימים