איומים כבדים על מנהל בית ספר בערערה בנגב | פרסום ראשון

מתיחות קשה בערערה בנגב: מנהל בית ספר מקומי חושש לחייו בעקבות איומים כבדים מצד חמולה יריבה, המבקשת להדיחו ולמנות במקומו מקורב מטעמם - כך נודע היום (ראשון) לראשונה ל-i24NEWS. הסכסוך בין הפלגים הידרדר באחרונה לאירועי אלימות קשים - ירי לעבר תשתיות חשמל, איומים ברצח, ואף פגיעה בבנו של המנהל, רופא בבית חולים גדול בדרום.

לדברי המנהל בשיחה עם i24NEWS: "התחילו חיסול פוליטי בפלג השני, ואני הבא בתור. ביצעו מארב לבן שלי, חסמו לו את הכביש, ירו כדי להפחיד אותו, זרקו אבנים על הרכב ואז תקפו אותו במקלות".

במערכת החינוך המקומית גוברת הדאגה. המנהל מספר כי המורים חוששים להגיע לעבודה, והחלו לחצים על הורים לשלוח את ילדיהם לבתי ספר אחרים. לדבריו, “הם רוצים לקחת ריבונות ומשילות במקום מדינת ישראל”.

במשטרה אישרו כי במסגרת החקירה נעצרו עד כה 14 חשודים הקשורים לסכסוך, והחקירה נמשכת.

