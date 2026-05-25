"יירו לך בראש": נהג הסעות הותקף ונשדד בידי קטינים - והכול תועד במצלמות

אלימות בני הנוער ממשיכה לחצות קווים אדומים: נהג הסעות תושב רחובות הותקף ונשדד באלימות קשה בידי קטינים במהלך נסיעה לילית, כאשר חלק מרגעי האימה תועדו במצלמות האבטחה ובהקלטות מתוך הרכב.

לפי כתב האישום, הנהג, שעובד בשירות הסעות הפועל בעיקר במגזר החרדי, אסף לפנות בוקר כמה נערים מאזור ראשון לציון לנסיעה לכיוון מודיעין. במהלך הדרך שניים מהנערים ביקשו להמשיך למודיעין עילית, ואז החל ויכוח סביב התשלום.

הנהג, שחש מאוים, המשיך בנסיעה. סמוך לשעה 3:00 לפנות בוקר הורו לו הנערים לעצור באזור מבודד סמוך למודיעין עילית - ושם, לפי האישום, החלה התקיפה האלימה.

בהקלטות מתוך הרכב נשמעים האיומים שהופנו כלפי הנהג: "אם תתקשר למשטרה אתה בבעיה", תפתח את הטלפון שלך, ראינו איפה אתה גר", וגם: "יירו לך בראש, ירצחו אותך ביער, אני לא צוחק איתך".

לפי כתב האישום, מיד לאחר שהרכב נעצר משכו שניים מהקטינים את הנהג בכוח מחוץ למונית, הכו אותו באגרופים ובעטו בו גם כשהיה על הקרקע. במקביל, אחד החשודים נכנס לרכב וגנב ממנו מחשב נייד, בעוד אחרים ניסו לקחת חפצים נוספים.

רק לאחר שאנשים החלו להתקרב לאזור, החשודים נמלטו מהמקום. הנהג נפצע בפניו ובגופו ונזקק לטיפול רפואי.

שוטרי תחנת מודיעין עילית במחוז ש"י שהוזעקו לזירה הצליחו בתוך זמן קצר לעצור ארבעה קטינים תושבי מודיעין עילית בחשד למעורבות במעשה. אמש הוגש כתב אישום חמור נגד שניים מהם, בני 17, בגין תקיפה הגורמת חבלה, איומים ברצח, גניבה וניסיון גניבה.