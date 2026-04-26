קשישה בסוף שנות ה-70 לחייה עברה ביום חמישי האחרון שוד אלים בעיר קריית גת - ונמצאה על ידי השוטרים כשהיא חבולה ונסערת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפרטי החקירה הראשונית עולה כי האישה פתחה את דלת ביתה לחשודה שביקשה להיכנס והגישה לה כוס מים. בשלב מסוים, כך לפי החשד, משכה החשודה בכוח את שרשרת הזהב שענדה הקשישה על צווארה ונמלטה מהמקום עם הרכוש אחרי מאבק.

תוך זמן קצר איתרה המשטרה את החשודה והיא נעצרה לחקירה. בהמשך מעצרה הוארך בבית המשפט. מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, מסר: "שוטרי התחנה פעלו במהירות ובנחישות מייד עם קבלת הדיווח והובילו למעצר החשודה בזמן קצר. נמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש ואלימות ולשמור על ביטחון תושבי העיר".