האלימות בחברה הערבית משתוללת: רצח משולש נוסף - תוך יומיים

האלימות בחברה הערבית משתוללת: שלושה גברים כבני 30 ו-50 נורו למוות הבוקר (חמישי) בכפר סוועאד שבגליל התחתון. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם של שניים מהם בזירה כשהם עם פציעות חודרות ופינו לבית החולים רמב"ם גבר כבן 50 תוך כדי פעולות החייאה, שם נקבע מותו.

השלושה הם אב בן ואחיין שהיו ברכב, הבחינו ברכב המתנקשים שהחלו לירות לעברם - הם יצאו ממנו וניסו להימלט, אך לבסוף נורו למוות. האירוע הגיע ברקע סכסוך של שנים בין שתי משפחות פשע באיזור שגבה חיים של עשרות מבני המשפחות. הנרצחים הם ממשפחת סוועד.

שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה, זהותם של השלושה טרם ידועה. מתחילת השנה נרצחו במגזר הערבי 35 אנשים, שמונה מהם רק השבוע.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א, אנואר כעביה וחובש מד"א מוסטפא שחאדה, סיפרו: "הגענו למקום וראינו שלושה גברים שוכבים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. שני גברים כבני 30 היו עם פציעות קשות מאוד ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם. במקביל צוות נוסף החל בביצוע פעולות החייאה בגבר כבן 50, העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש".

27א'

מיוזמות אברהם נמסר בתגובה לרצח המשולש בכפר סוועאד: "דם האזרחים הערבים ממשיך להיות הפקר. אחרי שני אירועי רצח משולשים רק ביומיים האחרונים, הציבור עדיין לא שמע מילה ממפכ"ל המשטרה או מהשר לבטחון לאומי. השתיקה מצד הגורמים האחראיים היא רק עדות נוספת למדיניות ההפקרה הגזענית שגובה עוד ועוד קורבנות בכל רגע. הציבור סיים לשתוק. הוא סיים להתעורר כל בוקר לעוד רצח ולהמשיך כרגיל. אנו קוראים לכלל החברה הישראלית להצטרף ליום השיבוש ההיסטורי ביום ראשון הקרוב ברחבי הארץ. אין אכיפה - אין שגרה".

שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל: "קהילת עמק יזרעאל כולה משתתפת בצערן העמוק של משפחת דיב ומשפחת סוועאד על הרצח המזעזע של שלושה מתושבי היישוב. זהו בוקר קשה וכואב, ואנו מבקשים.ות לחזק את ידיהן של המשפחות בשעה הבלתי נתפסת הזו. כוחות המשטרה פועלים בנחישות לאיתור החשודים, ואנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהאחראים למעשה הנתעב ייתפסו ויובאו לדין. המועצה תמשיך לפעול יחד עם משטרת ישראל למען ביטחון התושבות והתושבים ולשמירה על הסדר הציבורי".

תיעוד מבצעי מד"א

כזכור, רק אמש גבר כבן 40 נהרג ושניים נפצעו קשה בפיצוץ רכב בקריית ים. ההרוג פונה במצב אנוש לבית החולים אך מותו נקבע תוך זמן קצר. נער כבן 13 וגבר נוסף כבן 30 נפצעו קשה. הרקע פלילי.

ביום שלישי אירע רצח משולש בשרון, כשירי בוצע לעבר רכב בבית ברל שבמרחב שרון, וגרם למותם של שלושה צעירים כבני 25. במשטרה ציינו כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם, ברקע סכסוך מתמשך והקורבנות משויכים לאחד מארגוני הפשע החזקים בטירה, שלושה חשודים נעצרו.

כתוצאה מהירי, שהתבצע תוך כדי נסיעה, הרכב התנגש בחלקו האחורי של אוטובוס. היורים נמלטו מהמקום והציתו את רכבם.

ח"כ גלעד קריב, חבר הוועדה לביטחון לאומי, הגיב: "חמש דקות מכפר סבא ומרעננה, ‏רצח משולש. ‏מדינת ישראל מפקירה שני מיליון אזרחים ערבים לידי ארגוני פשע, לידי עשרות אלפי כלי נשק לא חוקיים, לידי ואקום שלטוני, לידי משטרה קורסת ולידי פוליטיקאים אדישים וערלי לב. ‏עוד חשבון דמים נורא לחובתם של נתניהו ושותפיו. כל מי שאינו מבין שהמציאות הזו מחייבת שותפות יהודית-ערבית ומאמץ משותף מעניק להם רוח גבית".