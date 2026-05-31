אחרי חודש של חקירה, המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת הרצח של דסטאו צ'קול בבאר שבע. על פי הודעת המשטרה, במהלך הימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בחקירה, עם איתור הסכין שעל פי החשד שימשה את החשודים במהלך האירוע.

ארבעת החשודים, קטינים בגילאי 16-17 תושבי באר שבע, הובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בבאר שבע. במסגרת הדיון, הגישה פרקליטות מחוז דרום הצהרת תובע נגד ארבעת החשודים, ובכוונתה להגיש נגדם בימים הקרובים כתב אישום לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

כזכור, הרצח של דסטאו צ'קול, בן 19 במותו, התרחש באותו השבוע שבו נרצח ימנו זלקה ז"ל בפתח תקווה. צ'קול נדקר ונפצע באורח קשה בבאר שבע ביום שישי האחרון, ולאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. שם, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.