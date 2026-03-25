הוריו של תינוק בן 8 חודשים נעצרו בחשד שהתעללו בו, לאחר שאושפז בבית החולים רמב"ם עם דימום פנימי בראשו.

החקירה נפתחה לאחר דיווח מבית החולים, ובסיומה הוצאו צווי מעצר להורים שנעצרו ונכלאו. מעצרם הוארך בשלושה ימים נוספים

במקרה אחר שאירע החודש באשדוד, אב נעצר בחשד שלקח את שתי בנותיו הפעוטות, בת שלוש ובת שנה, ונמלט איתן לשטחים. המקרה דווח למשטרה, שטיפלה באירוע.

שוטרי תחנת אשדוד ותחנת חברון שטיפלו באירוע, ניסו להתחקות אחרי מסלול נסיעה של הרכב עם החשוד והבנות, ובוצעו חסימות בצירי תנועה במרחב יהודה. באמצעות מידע מודיעיני, בלשי תחנת חברון בסיוע לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל, הגיעו לכפר בית עווא, ואיתרו את החשוד, בן 31, ואת הילדות.

בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה לפני כחודש, בנוגע למאבק באלימות בתוך המשפחה, נשמעו עדויות מטלטלות, בפרט ברקע הפוסט טראומה מהמלחמה. בנוסף, התברר בדיון כי רק 3.6% מהתקציבים מושקעים במניעה ראשונית של התופעה.

יו"ר הוועדה ח"כ מירב כהן מסרה כי נושא המניעה הראשונית הוא מפתח אמיתי להתמודדות עם התופעה. "השלכות המלחמה יצרו תופעות פוסט טראומה. עלינו להשקיע במניעה ראשונית. המדינה משקיעה את מירב ההשקעה בכיבוי שריפות במקום איתור מוקדם. זיהוי הסימנים יכול להציל חיים. לצערנו, זהו גם התחום שבו הפער בין ההבנה של החשיבות לבין ההשקעה בפועל הוא מהגדולים ביותר".

בהתייחסה לפרטי הדו"ח, אמרה ח"כ כהן כי "המשמעות ברורה: אנחנו ממשיכים להשקיע בעיקר בכיבוי שריפות ופחות במניעת ההצתה".