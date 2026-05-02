פרסום ראשון: התיעוד שהפליל את החשוד המרכזי ברצח ימנו זלקה

פרסום ראשון: החשוד המרכזי בפרשת ימנו זלקה תועד זמן קצר לפני הרצח בפיצוצייה סמוכה, הוא נראה לובש את אותם בגדים עם סמל ייחודי, וחובש אותו כובע כמו בתיעוד רגעי הרצח זמן קצר לאחר מכן - כך דיווחה אמש (שבת) ראש תחום פלילים לי עייש במגזין השבת. הקפוצ'ון שלבש נתפס בידי המשטרה. החשוד, בן 15 בסך הכול, ממשיך לשמור על זכות השתיקה.

במהלך היממה האחרונה נעצרו שלושה חשודים נוספים, אחד מהן קטין בן 15 שהסגיר את עצמו, ובכך עלה ל-16 מספר העצורים בחשד למעורבות בפרשה. הקטין סיפר בחקירתו: "הבנתי שאתם מחפשים אותי אז באתי. אני לא קשור אליהם ולא הגעתי איתם. עמדתי בצד, רק הסתכלתי ולא התערבתי. רק אחר כך כשהם זזו הצידה נתתי מכה עם הספריי ועוד מכה עם היד, וזהו... הלכתי".

הרקע לרצח, כפי שעלה מעדויות חדשות ומהחקירה, חושף תמונה מצמררת של אלימות מתוכננת: חברו של זלקה העיד כי החשוד המרכזי הצהיר במפורש על כוונתו לדקור את ימנו בעקבות ויכוח על ספריי שלג, ואף אמר "אני רוצה לשבת בבית סוהר". בידי המשטרה נמצא כעת תיעוד מהפיצרייה המראה עימות שהתרחש שעות לפני הדקירה, ממצא שעשוי להחמיר את סעיף האישום לרצח מתוכנן. ימנו ז"ל נרצח בערב יום העצמאות לאחר שביקש מהנערים להפסיק לרסס ספריי בתוך העסק בו עבד.