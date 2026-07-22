הקרב על בית הקפה הפתוח בשבת: חברי חוליית ההצתה נעצרו, בהם קטין בן 16

התפתחות נוספת בחקירת סדרת ההצתות של בית הקפה "בנדיטה" ברמת גן הפתוח בשבת - היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן במשטרה הצליחה לעצור את כל חברי חוליית הביצוע החשודים בהצתת בית הקפה - שלושה צעירים, בהם קטין בן 16.

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על פי החשד, אחד מחברי החולייה שימש כנהג, בעוד ששניים נוספים היו המציתים. כבר בשלבים הראשונים של החקירה הובן כי לא מדובר באירועים אקראיים, אלא בהצתות מנוהלות ומתוכננות. החוקרים הצליחו לאסוף ראיות המצביעות על תכנון, סיורי שטח והכנות לפני כל הצתה. חלק מהחשודים כבר קושרים את עצמם לאירועים.

מהחקירה עולה כי המניע להצתות הוא אכן פתיחת בית הקפה בשבת. עם זאת, במשטרה מעריכים כי חברי החולייה המציתה עשו זאת תמורת תשלום, ומאחוריהם עומד גורם נוסף. עוד עולה מהחקירה חשד כי החולייה תכננה לבצע הצתה נוספת. כמו כן נבדק חשד לפיו חברי החולייה מעורבים באירועים נוספים.

בינתיים מעצרו של אחד החשודים הוארך, ומחר המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של שני חברי החולייה הנוספים.