רופא נעצר בחשד למעשים מגונים במטופלת במהלך ביקור בית

חקירת משטרה שנפתחה בסוף השבוע במחוז ש"י הובילה למעצרו של רופא החשוד בביצוע מעשים מגונים במטופלת צעירה בזמן שהעניק לה טיפול רפואי בביתה, היום (שני) התפרסם שמו.

החשוד, מוחמד אלדגמין, בן 27 תושב לוד, נעצר לאחר תלונה שהוגשה ביום שישי על ידי צעירה המתגוררת באחד מיישובי השומרון. החקירה מתנהלת בתחנת המשטרה במודיעין עילית.

על פי החשד, אלדגמין העניק שירותי רפואה של ביקורי בית והוזמן לביתה של המתלוננת בעקבות צורך רפואי. במהלך הטיפול, שכלל מתן עירוי, הוא לכאורה החל לבצע בה מעשים מגונים תוך שניצל את מצבה הרפואי ואת היעדר יכולתה להתנגד באופן ממשי למעשיו. בסיום הטיפול עזב החשוד את המקום.

לאחר קבלת התלונה ביצעו חוקרי המשטרה פעולות חקירה לאיתורו, והוא נעצר ביום שבת באזור מגוריו והועבר לחקירה בתחנת המשטרה במודיעין עילית.

אמש האריך בית המשפט את מעצרו בשלושה ימים, עד ל-10 במרץ, ובמקביל התיר לפרסם את שמו ותמונתו של החשוד במטרה לנסות ולאתר קורבנות נוספים.

במשטרה ציינו כי בשל הצורך החקירתי קיים חשש כי ישנם נפגעים נוספים שנפלו קורבן למעשים דומים במסגרת טיפול רפואי. לכן קוראים החוקרים לציבור כי כל מי שנפגע לכאורה ממעשיו של החשוד או מחזיק במידע בנושא, יפנה לאחת מתחנות המשטרה או למוקד 100.

החקירה נמשכת.