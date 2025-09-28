נמלט מזירת ניסיון חיסול - ונתפס עם שלט הפעלה של מטען

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב פיענחה את אירוע פיצוץ הרכב בשכונת קריית שלום בחודש אוגוסט האחרון.

כוחות משטרה שהגיעו למקום, בהם שוטרי יס"מ, הבחינו בחשוד שנמלט מהזירה בסמוך לפיצוץ הרכב. לאחר מרדף קצר שהוביל למעצרו, הוא נתפס עם שלט הפעלה של המטען - וזאת לאחר שניסה להימלט על קטנוע גנוב.

דוברות המשטרה

המשטרה ציינה כי במסגרת החקירה בוצעו "מגוון פעולות חקירה, לרבות גביית עדויות ואיסוף ראיות דיגיטלייות", שהובילו לבניית תשתית נגד החשוד, שעל פי החשד הטמין את המטען ברכב וגרם לפציעתם של הקורבנות. מהחקירה עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה סכסוך בין עבריינים.

הצהרת תובע הוגשה נגד החשוד, תושב יפו בשנות ה-30 לחייו. הוא נעצר מספר פעמים והובא להארכות מעצר. כתב אישום חמור יוגש נגדו בגין גרימת פיצוץ חומר נפץ, המנסה לגרום למות אחר, הובלה של נשק שלא ברשות וגניבת רכב.