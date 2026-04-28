אחרי שהצהיר כי אין בכוונתו לשלם על הליך פשיטת הרגל שפתח, הממונה על הליכי חדלות פירעון הורה לכוכב הרשת אשר בן עוז לשלם את החוב שצבר בסך 12 אלף שקלים בתוך שבועיים - או שייכנס למאסר.

כזכור, בן עוז היה אמור כבר מחודש ינואר האחרון להתחיל לשלם לקופת ההליך 3,000 שקלים מדי חודש, אך לא עשה זאת. הנאמן על הליך חדלות הפרעון של כוכב הרשת ביקש לפני כשבועיים להוציא צו מאסר נגדו בשל אי-שיתוף פעולה עם ההליך, והצהיר בנוסף כי בכוונתו לבטל את ההליך. בן עוז חייב כעת לקופה כבר 12 אלף שקלים.

"אשר מפר ברגל גסה החלטות בית המשפט וממשיך בהתנהלותו, חי חיי פאר בפטנהאוז שכור במגדלי אביב ברמת גן, נוהג ברכבי יוקרה שכורים ומפרסם פודקאסטים עם בנו. הוא מתרברב בעושרו הרב, כאשר הוא אינו משלם שקל לקופת ההליך והותיר אחריו שובל חובות", צוין בבקשת המאסר.

בחודש יוני האחרון חשפנו כיצד כוכב הרשתות החברתיות מצליח להפיל בפח קורבנות, כשהוא נהנה להתראיין לא מעט ואוהב להתרברב בסגנון החיים היוקרתי שלו. אנשים ששוחחנו איתם סיפרו אז ל-i24NEWS כיצד באו לעבוד וללמוד איתו - בין היתר על הגשמת חלומות ואיך לבקש הלוואות שיוחזרו בריביות גדולות מאוד. אך כשהם אמורים לקבל את כספם בחזרה - הם נתקלים בהתחמקויות, בתירוצים ולפעמים גם בגסות רוח.