אבישי גרינצייג חושף: ההתכתבות המפלילה בין פלדשטיין לאוריך בפרשת קטאר

פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג חשף הערב (שלישי) התכתבויות חדשות ששופכות אור על המודעות של יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, לעבודה של הדובר הצבאי אלי פלדשטיין וישראל איינהורן עם הלוביסט הקטארי ג'יי פוטליק.

באפריל 2024 כותב פלדשטיין לאוריך: "תתעורר", ושולח לו קידום של מסר של צביקה קליין הנוגע לריאיון שלו על הקטארים. אוריך עונה "אלוף", ולו פלדשטיין עונה: "החסיד יודע, הכל טוב".

בהמשך מעביר פלדשטיין לאוריך הודעה שקיבל מהלוביסט הקטארי פוטליק, בה נכתב :"Eli you are killing it. Really good" - ומוסיף "בינגו, הם בהלם". אוריך משיב לו: "מחרבנים קוביות".

לקריאה נוספת:

"תדייק דחוף": שיטת החדרת המסרים הקטאריים נחשפת

"חסר קצת רגש": התוספות לתדרוכים של פלדשטיין ואיינהורן שמפרגנות לקטארים

ההתכתבויות בין אלי פלדשטיין לעמרי אסנהיים נחשפות: "הצנזורה פסלה, בילד זה גדול"

"בוראים מציאות": כך עבדה החדרת המסרים הקטאריים לציבור בישראל

מי שחיבר את הקשר בין אלי פלדשטיין לישראל איינהורן הוא יונתן אוריך, כשהקשר היה מאוד ברור, והפעולות היו ברורות. פרשננו אבישי גרינצייג חשף לאחרונה את ההתכתבויות מאחורי הקלעים, התדרוכים המומצאים והמסרים מקטאר שהובילו את השיטה.

פלדשטיין נהג לשלוח לאיינהורן את מסריו לכלי התקשורת בישראל, כאשר ב-20 באפריל 2024 מתחיל החיבור, וכבר יום למחרת שלח פלדשטיין לאיינהורן כתבה של "כאן 11" סולימאן מסוודה: "בישראל מוטרדים מהמעבר הצפוי של הנהגת חמאס מקטאר לטורקיה. גורמים ישראליים בכירים: 'אין מדינה אחרת שמסוגלת להביא עסקה מלבד קטאר'".

עוד באותו יום הכתב שלח מסר של הפרשן לענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית, סא"ל אלון אביתר, בראיון למעריב שכותרתו: "עוד נתגעגע לקטאר כמתווכת? הטורקים יותר גרועים, הם האח הגדול של חמאס". מיד לאחר מכן שלח פלדשטיין: "התחתנו".