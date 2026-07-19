שני קטינים מהעיר העתיקה נעצרו: תקפו גבר חרדי והפיצו את התיעוד

שני קטינים תושבי העיר העתיקה נעצרו היום (ראשון) בחשד לתקיפת גבר חרדי ממניע גזעני, שתועדה במטרה להפיצה ברשתות החברתיות. במהלך החיפוש שבוצע נתפס מכשיר הטלפון הנייד של אחד החשודים, ובו אותר סרטון המתעד את התקיפה.

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האירוע המדובר נרשם בליל יום רביעי שעבר, כאשר התקבל דיווח על אירוע תקיפה באזור שער שכם בירושלים, במהלכו על פי החשד מספר קטינים, תושבי העיר העתיקה, תקפו גבר חרדי, תיעדו את המעשה והפיצו את התיעוד ברשתות החברתיות.

מחקירת המשטרה ובסיוע תצפיתני "מבט ירושלים" עולה כי אחד החשודים ניגש לקורבן ללא כל התגרות מוקדמת וירק לעברו, בעוד החשוד השני תיעד את התקיפה באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שברשותו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות ושנאה על רקע גזעני או לאומני ותפעל בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים".