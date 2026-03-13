מיה, עובדת בקניון "הדר" בירושלים, חשפה היום (שישי) תיעוד הטרדה מינית חמורה שחוותה לטענתה במקום עבודתה. בפוסט שהעלתה לאינסטגרם, ציינה המתלוננת בין היתר שהגישה תלונה אך אין התקדמות מזה זמן רב ומשום כך היא בחרה לחשוף את התיעוד ברשת החברתית.

בסרטון שהעלתה נראה בין היתר החשוד תופס אותה בחוזקה, מושך את ידיה מאחורי הגב וטופח לה על הישבן. היא טוענת כי "זה רק חלק ממה שעברתי".

עוד היא כותבת בפוסט: "היי, אני מיה. אני משתפת כאן משהו שלא היה לי קל לדבר עליו. עברתי הטרדה מינית במקום העבודה שלי בקניון בירושלים. מה שאתם רואים בסרטון הוא רק חלק ממה שעברתי. היו מקרים רבים שבהם אותו אדם היה נוהג לנשק אותי על הלחי, ללטף לי את השיער ולהישען עליי עם כל משקל גופו דברים שלא הסכמתי להם ושגרמו לי להרגיש לא בנוח ופגיעה".

"הגשתי תלונה והתיק נמצא בפרקליטות, אבל כבר זמן רב שאין התקדמות. אני מעלה את הסרטון הזה כדי להשמיע את הקול שלי ולתת מקום גם לאחרים שעברו דברים דומים. אף אחת לא צריכה לפחד במקום העבודה שלה ובטח שלא לעבור דבר כזה, בשום מקום ובשום שלב בחיים", הוסיפה.

מהנהלת קניון "הדר" נמסר בתגובה כי היא "נחשפה הבוקר לראשונה לתלונה על אירוע הטרדה שאירע ככל הנראה לפני חודשים אחדים במשרד של חברת אבטחה הפועלת בקניון. המתלוננת והאדם שנגדו הוגשה התלונה אינם עובדי הקניון. הגם שמעולם לא דווחנו על האירוע, נבהיר כי בקניון הדר אפס סובלנות להטרדה מכל סוג שהוא. מייד עם היוודע דבר התלונה נדרש בעלי החברה שבה מדובר, לדאוג לאלתר לרווחת המתלוננת ולוודא כי המטריד יורחק ממשרדי החברה בקניון".

בפרקליטות מסרו כי התיק מצוי בבחינה.