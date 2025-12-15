ערבים קנו ציצית וחליפה בבני ברק ונעלמו - בשב"כ חוקרים

בעקבות דיווח על שני גברים ממוצא ערבי, שתועדו רוכשים פרטי לבוש חרדיים בחנות בעיר • הפנייה למשטרה התקבלה על ידי המוכרת - ולאחר מכן הכוחות סרקו את המקום אך החשודים נעלמו

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו היום (שני) כי הם פתחו בחקירה בעקבות דיווח על שני גברים ממוצא ערבי, שתועדו רוכשים פרטי לבוש חרדיים בחנות "ביתן המלך" בבני ברק. הדיווח התקבל אתמול בשעות אחר הצוהריים, כ-40 דקות לאחר שהשניים היו בחנות, על ידי המוכרת במקום, ולאחר סריקות שערכו השוטרים - החשודים לא אותרו.

לאחר הדיווח, שוטרים הגיעו תוך זמן קצר וערכו סריקות, אך החשודים לא אותרו כאמור. לפי עדות המוכרת, השניים רכשו ציצית, בוקסרים וחליפה, והבוקר נגבתה ממנה עדות רשמית.

