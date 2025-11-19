חיילים שיתפו פעולה עם אזרחים סורים בהברחת נשק לישראל

המשטרה חשפה היום (רביעי) כי בפעילות משותפת של יאחב"ל, שב"כ וצה"ל, נעצרו בחודש האחרון מספר ישראלים תושבי הצפון, ביניהם חמישה אנשי צבא בסדיר ובמילואים, וכן מספר אזרחים סורים בחשד למעורבותם בתשתית הברחות אמצעי לחימה מסוגים שונים מכפר סורי סמוך לרמת הגולן לתוך שטח ישראל, שהוברחו תוך שימוש בשיירות אספקה לוגיסטיות של צה"ל.

בחודש שעבר כוחות צה"ל איתרו עשרות אמצעי לחימה ועצרו שלושה חשודים תושבי סוריה בסחר באמל"ח בדרום סוריה, אשר הועברו לחקירת יאחב"ל ושב"כ. אמצעי הלחימה נתפסו בסוריה, ומחקירתם עלה כי תכננו להבריחם לישראל. הערכת המשטרה היא שככל הנראה מקור הנשק שהוברח ממלחמת האזרחים הסורית.

במסגרת סיכול התשתית, נחשף כי שישה חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הכניסו עימם במספר הזדמנויות בהן חצו את הגבול, אמצעי לחימה שונים מסוריה לתוך שטח ישראל. אחד החיילים ברשת ההברחה המשרת כרס"ר בפיקוד הצפון, העביר את אמצעי הלחימה שהוברחו לידיהם של גורמים פליליים המתגוררים בצפון כשהוא עושה שימוש בשיירות אספקה לוגיסטיות של יחידתו.

בעת איסוף המודיעין עלה כי ימים ספורים לפני מעצרם של המעורבים, פעלה התשתית להכניס אמל"ח חריג בסוגו ובהיקפו, הכולל חומרי נפץ, טילי RPG, ורובי סער בהיקף רב.

האמל"ח שהוברח יועד להגיע לידיו של תושב שפרעם אשר עמד בקשר עם רואד אלבאסר, בן 25 תושב סוריה, המעורב בסחר באמל"ח בהיקפים משמעותיים.

עד כה נעצרו 23 מעורבים בפרשה, כולם בני העדה הדרוזית, 18 מתוכם אזרחים ישראלים. מחר יוגש נגדם כתב אישום חמור, כל אחד על פי חלקו.