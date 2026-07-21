יורים ללא הבחנה - גם כשהמשטרה מגיעה: קטטת ענק בנגב | תיעוד

שניים נפצעו קל באירוע ירי מוקדם יותר היום (שלישי) ביישוב ערערה שבנגב. המשטרה פתחה בחקירה. מתיעוד האירוע ניתן לראות את המעורבים יורים ללא הבחנה לאור יום, גם כשהמשטרה מגיעה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה של תחנת ערוער, שפעלו להשלטת הסדר במקום וביצעו את מעצרם של ארבעה חשודים בחשד למעורבותם באירוע. הרקע על פי החשד הוא סכסוך פלילי בין משפחות ביישוב.

כזכור, בחודש שעבר הוגש כתב אישום חמור על ידי פרקליטות מחוז חיפה, נגד אביה של הילדה לילא ג'הג'אה בת ה-9, שנורתה למוות בערערה, זאת למרות ניסיונות שנרשמו לשיבוש הזירה ולהסתרת הראיות.

עם קבלת הדיווח הראשוני על האסון, ב-27 במאי, כוחות משטרה רבים הגיעו למקום ופתחו בחקירה, ממנה עלה כי לצד הטרגדיה הקשה בוצעו על פי החשד ניסיונות לשבש את זירת האירוע ולהעלים ראיות במטרה להקשות על חשיפת נסיבות המקרה.

למרות ניסיונות השיבוש, חוקרי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) מנשה פעלו בנחישות, במקצועיות ובאפס פשרות, הצליחו להתחקות אחר השתלשלות האירועים, לאסוף את הראיות הנדרשות ולחשוף את האמת.

מהחקירה הראשונית עלה כי הירי אירע בעקבות ריב בין ילדים בשכונה. במהלך הריב ההורים התערבו והתחילה קטטה שבהלכה אחד המעורבים שלף אקדח. הילדה שיחקה במרחב, וכדור פגע בצווארה.