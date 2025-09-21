השליך שטרות מזויפים בפניו: נעצר חשוד בתקיפת ח"כ דלל

מומלצים -

תושב רמת גן בן 40 נעצר היום (ראשון) בחשד לתקיפת ח״כ אלי דלל בכנס הליכוד בכפר סבא. הטענה שבגינה נעצר החשוד היא שהוא השליך חבילת שטרות (מזויפים) לאזור הפנים של דלל. הוא נעצר בכביש 4 והובא לחקירה בתחנת המשטרה.

שוטרי תחנת כפר סבא פתחו אמש בחקירה, עם קבלת דיווח ותיעוד בדבר מחאה בעיר, במהלכה הפרו המוחים את הסדר הציבורי ואחד החשודים תועד תוקף, על פי החשד, את חבר הכנסת דלל. עם זיהויו, בלשי התחנה עצרו את החשוד במעשים. שני עצורים נוספים מהאירוע שוחררו אתמול למעצר בית והמשטרה ביקשה עיכוב ביצוע. במשטרה ביקשו להדגיש כי בניגוד לפרסומים שגויים, לא היתה כל "פריצה" או הפרעה לכנס שהתקיים ואילו המחאה בוצעה בכניסה לקניון כפר סבא ובמבואה בלבד.

האירוע החריג שנרשם אתמול בערב, במהלך הרמת כוסית של מפלגת ״הליכוד״ בכפר סבא לא עבר בשתיקה. במהלכו, ארבעה מפגינים נעצרו בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר, וכאמור, ח״כ דלל הותקף. המפכ"ל דני לוי מתח ביקורת על התנהלות השוטרים והורה על בדיקת האירוע. בנוסף, בסיומה של הערכת מצב הוחלט גם על תחקור ההיערכות המבצעית, בדגש על ההיערכות המקדימה לאירוע. לצד אלו, לוי הנחה גם למצות את הדין עם העצורים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ח"כ דלל. "קרא למשטרה למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה. הסתה זו הולכת ומקצינה מידי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם. אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם", נמסר.

מהליכוד נמסר: "הליכוד מגנה בתוקף את תקיפתו של חבר הכנסת אלי דלל היום בכפר סבא. תקיפה זו בוצעה ע״י פורעים קיצוניים שפועלים כמיליציות אלימות ומשולחות רסן במטרה להשתיק ולהפחיד את בוחרי הימין. הרצח הבא כבר מעבר לפינה. עד לרגע זה, היועמ״שית ופרקליט המדינה לא עשו דבר נגד הגל הגואה של ההסתה האלימה. זה חייב להשתנות, ומיד".