אירוע חריג בי-ם: גבר ירה למוות בגרושתו - וניסה להתאבד

חשד לרצח וניסיון התאבדות בירושלים: גבר ואישה כבני 25 אותרו הערב (חמישי) כשהם במצב אנוש ועם פציעות ירי. מהמשטרה נמסר כי מפרטים ראשוניים עולה כי ככל הנראה מדובר במקרה ובו, על פי החשד, הגבר ירה בגרושתו למוות ולאחר מכן בעצמו. הרקע לאירוע פלילי.

חובשי מד"א ישראל מאיר גרשוני וספיר תורג'מן סיפרו כי "הגענו לזירה מזעזעת, במקום שכבו גבר ואישה מחוסרי הכרה עם פציעות ירי, הגבר היה במצב קשה מאוד והאישה במצב קריטי", וציינו כי השניים פונו לטיפול רפואי כשנשקפת סכנת חיים מיידית לחייהם.

עמותת "בונות אלטרנטיבה" הגיבה לחשד לרצח בירושלים: "במשמרת של השר בן גביר רצח נשים הפך למגיפה. הערב נרצחה האישה ה-28 מתחילת השנה, הנוכחה נוספת לכך שבשעה בה הביטחון הלאומי נמצא בשפל - הנשים הן הראשונות להיפגע". בנוסף, דרשה העמותה "יישום תוכנית חירום לאומית להגנה על ביטחון הנשים".