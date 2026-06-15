המשטרה מתירה לפרסם היום (שני) פרשה שבמסגרתה חשוד נהג מונית באונס. החשוד הוא אלברט ישמאילוב, תושב הקריות בן 33 ושוטר לשעבר. החקירה נפתחה בעקבות תלונתה של קטינה. לאחר מעצרו של החשוד הוגשו תלונות נוספות, הנחקרות במסגרת הפרשה.

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הדיונים בעניינו של ישמאילוב התנהלו עד היום בדלתיים סגורות. לבקשת המשטרה, הורה היום בית משפט השלום בקריות על הסרת הדלתיים הסגורות והתיר את פרסום שמו ותמונתו של החשוד.

בהתאם לממצאי החקירה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד יום חמישי הקרוב. החשוד הוא כאמור שוטר לשעבר. על פי החשד, הוא אסף למונית שלו נערה בת 16 ואנס אותה באזור מבודד. נגד ישמאילוב יש כרגע שתי תלונות נוספות.