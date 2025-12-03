פרסום ראשון: נעצרה חוליית השודדים שהטילה אימה בדרום

חוליית השודדים שהטילה אימה באזור הדרום - נעצרה, כך דיווחה הערב (רביעי) ראש דסק הפלילים לי עייש. ששת החשודים, מהפזורה הבדואית, קשורים לפי המסתמן למקרי שוד מרובים בחנות תכשיטים באופקים וגם לשוד של חנות סמארטפונים ברהט, בהם יצאו עם ציוד בשווי מאות אלפי שקלים.

החנות באופקים נשדדה שלוש פעמים בשלושה חודשים, אך מה יגיעו ברהט? שם מעשי שוד שכאלה מתרחשים באור יום, בלי חשש. בכתבה ששודרה הערב ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו טל סבג פגשה בעל חנות סמארטפונים בעיר הדרומית - שנאלץ לאתר לבדו את השודדים - אך זכה להתעלמות מהמשטרה.

זה קרה ב-12 בצוהריים, אמצע היום ברהט, ארבעה חמושים נכנסו בפנים רעולות לחנות הסלולר, איימו על המוכר ויצאו עם ציוד בשווי 120 אלף שקלים באין מפריע. בעל העסק שיתף בתסכול כי החנות שלו נשדדה בפעם השלישית תוך ארבעה חודשים - והוא לא היחיד שנאלץ להתמודד עם איבוד המשילות המתמשך. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד