תיעוד המריבה והדריסה בתחנת הדלק בה נדרס למוות גבי קמין | קשה לצפייה

בתיעוד חדש שמתפרסם הערב (ראשון) נראתי לראשונה המריבה שקדמה לדריסתו של גבי קמין בן ה-82 שנהרג במקום לאחר שנהג משאית דרס אותו בתחנת דלק בניר בנים. בסרטון ניתן לראות את גבי ואת נהג המשאית בן ה-55 מחיפה מתווכחים בתוך חנות הנוחות, שם הנאשם אף זורק לעבר גבי מוצרים מהדלפק, ולאחר מכן יוצאים מחוץ למבנה, סמוך למשאית.

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בחמישי האחרון פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום בגין המתה בקלות דעת נגד נהג המשאית. על פי כתב האישום, בשלב מסוים עלה הנהג למשאית והחל בנסיעה, בזמן שקמין עמד לצדה ושוחח עמו. במהלך הנסיעה פגע בו הנהג וגרם לפציעתו האנושה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

החקירה נוהלה על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש, שביצעו שורת פעולות חקירה, גבו עדויות ואספו ממצאים מהזירה. עם סיום החקירה גובשה תשתית ראייתית שהובילה להגשת כתב האישום נגד הנהג, המייחס לו עבירת המתה בקלות דעת ועבירות נוספות.

סיוון קמין אופק, בתו של גבי, ספדה לו: "אנחנו המומים וכואבים. הוא היה אבא וסבא טוב לב. הוא היה הסבא הכי טוב שיש, תמיד הגיע לנכדים ולא ויתר על הזמן איתם. היה לו קשר מיוחד עם כל אחד מהם. אבא שלי היה אהוב, איש טוב ורחב לב".

"מאז שקיבלנו את הבשורה המרה, הגיעו אלינו אנשים רבים שסיפרו על טוב ליבו ועל העזרה שהושיט להם לאורך השנים", הוסיפה, "אבא עבר לגור במושב ניר בנים בשנת 2010 יחד עם משפחתו. הוא גידל את אותנו בסביבה חמה, אוהבת ותומכת, והקנה להם ערכים של כבוד, אחריות וערכיות. אבא היה אדם יקר, אהוב ומוערך, וחסרונו יורגש מאוד על ידי כל מי שזכה להכירו. הוא יחסר לנו מאוד".