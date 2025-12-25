עימות מול ביתה של הפצ"רית לשעבר, שניים פונו לביה"ח

עימות חריג אירע הבוקר (חמישי) מול ביתה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שהיה בין מוחים לתושבי השכונה. שניים פונו לבית חולים - בהמשך היום יעוכבו, במקביל המשטרה פתחה בחקירה תוך איסוף ראיות.

כזכור, דיווחנו השבוע כי בניגוד לתשובה הרשמית לבג"ץ, המפכ"ל דני לוי טוען שחקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי עדיין לא הסתיימה. מדובר באמירה משמעותית מאוד שמגיעה מספר ימים לאחר שהפרקליטות מסרה לבג"ץ שהחקירה הסתיימה.

מי שבין היתר חתם על התצהיר שמאשר זאת היה ראש אגף המודיעין והחקירות במשטרה ניצב בועז בלט והצוות הממונה על החקירה, שהודיעו רשמית שהחשדות מתמקדים בצוות שקשור לפרקליטות הצבאית, שלא נמצאו חשדות נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה וכי בכוונתם להעביר דו"ח מסכם למפכ"ל כבר בימים הקרובים. אלא שכאמור רנ"צ לוי מעביר מסר אחר לחלוטין.

לפי סעיף 27א'

יש לציין כי כל עוד אין פרקליט מלווה, המפכ"ל בפועל מפקח על החקירה, והוא גם אמר למקורביו: "אני הגורם היחיד שמקבל החלטות ולא אף אחד אחר". .