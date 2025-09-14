פרסום ראשון: בן גביר הורה להחרים דיון על הפשיעה הערבית

מומלצים -

פרסום ראשון: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הנחה את המשטרה ובכירים נוספים להחרים דיון במשרד ראש הממשלה בנוגע לתוכנית הממשלתית למאבק בפשיעה בחברה הערבית, כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS.

התכנית הממשלתית "549" תסתיים בשנה הבאה ובמטה למאבק בפשיעה הערבית במשרד רוה"מ זימנו את משרדי הממשלה הרלוונטיים לדיון התנעה לתכנית החומש הבאה. הדיון יתקיים היום בצהריים בראשות ראש המטה רואי כחלון ובהשתתפות כל משרד הממשלה והגופים הרלוונטיים: משפטים, אוצר, חינוך, רווחה, שב"כ, רשות המיסים ועוד.

אבל נציגי המשרד לביטחון לאומי, המשטרה ושירות בתי הסוהר לא ישתתפו בדיון. ל-i24NEWS נודע כי זו החלטה של השר בן גביר, שהורה אף לשב"ס להיעדר.

בשבוע שעבר פרסם כתב הדרום של i24NEWS, ארנולד נטייב על הנחיות חדשות של מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, במסגרתן יוצבו צלפים על גגות ביישובים ערביים. על פי ההנחיות, כל חשוד שיבצע ירי המסכן חיי אדם - ינוטרל באופן מיידי.