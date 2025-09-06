"ירי ייענה בירי": המשטרה תציב צלפים ביישובים ערביים

מומלצים -

במסגרת המאבק הגובר בפשיעה במגזר הערבי, מפקד מחוז הדרום, ניצב חיים בובליל, הורה היום (שבת) להציב צלפים על גגות ביישובים ערביים. על פי ההנחיות, כל חשוד שיבצע ירי המסכן חיי אדם - ינוטרל באופן מיידי. צפו בדיווח של כתב הדרום של I24NEWS, ארנולד נטייב.

גורם במשטרה אמר כי בובליל "רוצה תוצאות בשטח. הוא לא מוכן יותר להשתוללות הירי. עבורו לעשות את אותה הפעולה ולצפות לתוצאות אחרות זה לא יהיה - הוא מבין שצריך לפעול מחוץ לקופסה".